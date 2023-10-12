رئيس المحلة: تنفيذ 75 معاملة بالمركز التكنولوجي المتنقل بشبرابابل

أعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه وفقاً لخطة عمل السيارة التكنولوجية المتنقلة بمركز المحلة فقد توجهت السيارة إلى الوحدة المحلية شبرابابل و قامت بتنفيذ 75 معاملة تضمنت عدد 22 معاملة كارت وصف و عدد 53 معاملة شهاده تسجيل مكاني تصالح.



كما أشار أن سيارات المركز التكنولوجي المتنقل تعمل كمنفذ خدمات الكترونية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

ونوه بأن المراكز المتنقلة تتميز عن المراكز الثابتة في تقديم خدمة فورية وسريعة وتعمل خارج مواعيد العمل الرسمية بالإضافة لوجودها بجانب المواطنين و أماكن إقامتهم و عملهم مما يسهل التعامل معها و توفير الوقت و الجهد و يساعد على الفصل بين طالب الخدمة و مؤديها.