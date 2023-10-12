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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 34 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

بيطري الغربية
بيطري الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم، الخميس، 34 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

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وقال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن المستهدف تحصينه على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة من "الأغنام و الماعز" يبلغ 46 ألفا و688 رأسا تقريبا.

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ودعا " أنور"، جميع المواطنين إلى التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية  المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض، بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

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