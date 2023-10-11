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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال تبطين ترعة بلقينا في المحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار العمل في تبطين ترعة بلقينا، بمركز ومدينة المحلة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه وتحسين الري، كما تستمر أعمال الحفر والتدبيش بطولها.

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وأكد محافظ الغربية، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يعد أحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع مناشدا المواطنين بضرورة على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع “تبطين الترع” أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الجمهورية الجديدة، ويمثل أحد أركان خطة الدولة  لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.

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