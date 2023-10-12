أحمد الباز: ترويج سلطات الاحتلال لنزوح الفلسطينيين يؤكد مخططهم وراء الأزمة الحالية

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها، كما أنه اصبح جليا للعالم ما تقوم به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين يبذلون الغالي والنفيس لاسترداد أرضهم.

وأضاف "الباز"، فى تصريحات له اليوم، الخميس، أن الرهان أصبح كبيرا على وعي الفلسطينيين تجاه ما تخطط له قوات الاحتلال فى محاولة جديدة لتهويد القدس، قائلا: "تلجأ قوات الاحتلال من وقت لآخر لفكرة نزوح الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول الجوار، خاصة مصر، ولكن الأشقاء يفشلون هذا المخطط بوعيهم بما يحاك ضدهم كل مرة".



وأكد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين أنفسهم فقط، ولكن قضية أمة قضية كل العرب، ولا بد من تضافر الجهود لتمرير تلك الأزمة التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وأشاد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل.