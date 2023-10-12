ذهبية لـ تالين أحمد زغلول في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبك

حصلت اللاعبة تالين أحمد زغلول، اللاعبة بأكاديمية “أكتيف أكاديمي” ونادي “سبورت هوم” للخدمات الرياضية، على المركز الأول والميدالية الذهبية "المستوى الأول حر"، مرحلة 9 سنوات فردي آنسات بالروتيشن الثالث في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبك في الموسم الرياضي 2023 - 2024، والتي تقام حاليا بصالة الشباب و الرياضية بمدينة 6 أكتوبر.

وقد وصلت اللاعبة تالين لهذا المستوى المتقدم بعد فترة تدريبات عدة تحت إشراف كابتن فريق جمباز الأيروبك عمرو سيد فؤاد، وبقيادة المدير الفني الكابتن محمود فهمي، والكابتن محمود أحمد بأكاديمية “أكتف أكاديمي” بحدائق الأهرام.

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