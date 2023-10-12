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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إحالة عدد من الموجهين والمتابعين بإدارة تعليم إهناسيا ببني سويف للتحقيق

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم ، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة ، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب  داخل المدارس  مع الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول الذي انطلق مطلع الشهر الجاري

وتضمن التقرير ، الذي عرضه وكيل الوزارة  محمد عبد التواب، الإشارة إلى جولته التي أجراها " اليوم"  زار خلالها مدرستي طما فيوم الإعدادية المشتركة وعبد الحليم الدرباشي الابتدائية التابعة لإدارة تعليم اهناسيا ،حيث تم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ، بجانب تبادل الحوار مع عدد من الطلاب  ، مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة

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وفي ضوء المتابعة الميدانية ، ونظراً لرصد بعض التقصير والخلل في سير العملية التعليمية ، قرر وكيل الوزارة إحالة عدد من المتابعين والموجهين ومديري المراحل للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة ، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل التعليمية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية

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