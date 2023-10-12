إحالة عدد من الموجهين والمتابعين بإدارة تعليم إهناسيا ببني سويف للتحقيق

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم ، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة ، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس مع الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول الذي انطلق مطلع الشهر الجاري

وتضمن التقرير ، الذي عرضه وكيل الوزارة محمد عبد التواب، الإشارة إلى جولته التي أجراها " اليوم" زار خلالها مدرستي طما فيوم الإعدادية المشتركة وعبد الحليم الدرباشي الابتدائية التابعة لإدارة تعليم اهناسيا ،حيث تم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ، بجانب تبادل الحوار مع عدد من الطلاب ، مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة

وفي ضوء المتابعة الميدانية ، ونظراً لرصد بعض التقصير والخلل في سير العملية التعليمية ، قرر وكيل الوزارة إحالة عدد من المتابعين والموجهين ومديري المراحل للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة ، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل التعليمية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية