مدير الأكاديمية العسكرية: أبناؤك يا سيادة الرئيس تمتلئ أنفسهم فخرا بالانضمام للجيش

أكد الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، أن الأكاديمية العسكرية المصرية كيان علمي عملاق يفيض بالوطنية ويتزين اليوم احتفالا وابتهاجا ليشهد ميلاد دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وقال أشرف سالم زاهر في كلمته في حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية: "احتفالنا اليوم يتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بعيد الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد".

وأضاف أشرف سالم: "تحية لشهدائنا الذين دفعوا حياتهم فداء للوطن".

وتابع أشرف سالم: "أبناؤك يا سيادة الرئيس تضرب أقدامهم باطن الأرض قوة وتعلو هاماتهم في السماء وتمتلئ انفسهم فخرا واعتزازا بهذا اليوم الذي ينضمون فيه لصفوف الجيش المصري وهم على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الوطن ".

وأكمل اشرف سالم: "أبناؤك يا سيادة الرئيس يعاهدوك على تطبيق ما تعلموه في الأكاديمية".