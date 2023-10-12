اجتماع عاجل لـ بايدن مع فريق الأمن القومي بشأن العرب والمسلمين بأمريكا|تفاصيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التقى بفريق الأمن القومي لبحث إجراءات حماية العرب والمسلمين واليهود في الولايات المتحدة في أعقاب الأحداث في إسرائيل.

وقال البيت الأبيض: “التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس بكبار مسؤولي الإدارة، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، لشؤون الأمن القومي لمناقشة الخطوات المتخذة لحماية الجاليات اليهودية والعربية والمسلمة في الولايات المتحدة في أعقاب الأحداث في إسرائيل”.

وأضاف: ”كما ضم الاجتماع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر ورئيس أركان البيت الأبيض جيف زينتس”.