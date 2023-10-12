عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يدرس إمكانية إعادة تجميد 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني

لقاء سابق بين الرئيس
لقاء سابق بين الرئيس بايدن وبنيامين نتنياهو

تدرس إدارة بايدن إمكانية إعادة تجميد 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية التي تم الإفراج عنها كجزء من صفقة تبادل الأسرى وسط انتقادات متزايدة من الحزبين بعد أن هاجم مسلحو حركة حماس إسرائيل يوم السبت الماضي.

وقال مسؤول أميركي يوم الأربعاء لـ"بلومبرغ"، دون الكشف عن هويته، إن وكالات الاستخبارات لا تملك حتى الآن أي دليل يشير إلى أن إيران وجهت الهجوم العسكري أو أن إيران كانت على علم بتفاصيل خطط حماس مقدما. لكن الوكالات تعتقد أن إيران كانت على علم بأن حماس كانت تخطط لبعض الأعمال ضد إسرائيل، وفقا للمسؤول.

وكان من المقرر الإفراج عن مبلغ الستة مليارات دولار المتنازع عليه كجزء من صفقة الشهر الماضي التي أفرجت عن 5 أميركيين كانت تحتجزهم إيران. لكن الجمهوريين وبعض من الديمقراطيين في الكونغرس طالبوا بإعادة فرض التجميد، وتدرس الإدارة هذا الخيار.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأربعاء إن الإدارة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على إيران، مضيفة أنها "لن تستبعد أخذ إجراءات مستقبلية محتملة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، يوم الثلاثاء لقناة "MSNBC"، إن مبلغ الستة مليارات دولار يمكن "إعادة تجميده" في أي وقت. "لم يتم تخصيص أي منها. ولم يتم إنفاق أي منها. لذلك لا يزال كل شيء موجودًا في بنك قطري، وهذا خيار متاح لنا.

ظهرت القضية أيضًا ضمن حملة للديمقراطيين الحاليين الذين يخوضون الانتخابات في الولايات المتأرجحة تحديدا في الولايات التي صوتت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2020. وقال أربعة مرشحين، من بينهم رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إنهم يؤيدون إبقاء الأصول مجمدة حتى يتم تحديد دور إيران في الهجمات على إسرائيل.

وتترقب الأسواق ما مدى تداعيات العقوبات المحتملة على أسواق النفط والطاقة عالميا مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية أن تشهد الإمدادات بعض الضغوط مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

أموال النفط الإيراني تجميد العقوبات المحتملة بايدن حماس اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

ترشيحاتنا

جزار المقطم في قبضة الأمن بعد تعديه علي زوجته بالضرب

هترجع ساعتك 60 دقيقة .. متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

بحضور رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية اكتشاف مواهب في الشرق الأوسط

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ