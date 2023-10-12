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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد صادم من بايدن بعد سخرية ترامب من إسرائيل وتوبيخه لقادتها

بايدن وترامب
بايدن وترامب

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، علي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الساخرة من إسرائيل.

وحسب صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، قال بايدن، إن “دعم الولايات المتحدة لإسرائيل حازم ولا يتزعزع… ولن يكون هناك وقت مناسب للإشادة بالذين يسعون إلى تدميرها أبدًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن إسرائيل “خطيرة ومضطربة”.

وأضافت بيتس، ردا على تصريحات ترامب: “مثل هذه التصريحات خطيرة ومضطربة.. لا يوجد سبب وراء امتداح أي أمريكي لحزب الله ووصفها بأنها ذكية… أو لديك أي اعتراض على تحذير الولايات المتحدة للمنظمات الأخرى من مهاجمة إسرائيل”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شن هجوما عنيفا على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهما إياه بـ”خذلانه”.

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كما وصف ترامب، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بـ”الأحمق”.

وسخر ترامب، من إسرائيل لفشلها في توقع هجوم المقاومة الفلسطينية.

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