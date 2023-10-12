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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

أفادت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توصلت إلى “تفاهم صامت” مع قطر يقضي بعدم الإفراج عن أموال النفط الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار.

ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي على الإفراج عن أموال النفط الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار مقابل إطلاق سراح العديد من السجناء الأمريكيين في إيران.

وتواجه إدارة بايدن ضغوطًا لمنع وصول الأموال إلى إيران، بعد بدء عملية “طوفان الأقصي”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاجون، أن أمريكا تخشى وقوع هجمات على وحداتها في الشرق الأوسط وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت “بوليتيكو”، نقلا عن اثنين من مسؤولي البنتاجون، “يشعر مسؤولو الدفاع بالقلق بشكل خاص من أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا أو القوات الإيرانية في الخليج العربي يمكن أن تستغل عدم الاستقرار في المنطقة لمهاجمة القوات الأمريكية أو القوات الشريكة العاملة في هذين البلدين، كما فعلت في الماضي”.

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وقال جيفري كارمايكل، المتحدث باسم العملية العسكرية الأمريكية لمواجهة داعش في سوريا والعراق، للصحيفة، إن الوحدات الأمريكية في الشرق الأوسط على علم بالذين يعتزمون "الاستفادة من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة".

أمريكا ايران قطر

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