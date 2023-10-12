ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن إسرائيل “خطيرة ومضطربة”.

وأضافت بيتس، ردا على تصريحات ترامب: “مثل هذه التصريحات خطيرة ومضطربة.. لا يوجد سبب وراء امتداح أي أمريكي لحزب الله ووصفها بأنها ذكية… أو لديك أي اعتراض على تحذير الولايات المتحدة للمنظمات الأخرى من مهاجمة إسرائيل”.

وفي وقت سابق، شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوما عنيفا على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهما إياه بـ”خذلانه”.

كما وصف ترامب، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بـ”الأحمق”.

وسخر ترامب، من إسرائيل لفشلها في توقع هجوم المقاومة الفلسطينية.

وتتناقض تعليقات ترامب بشكل حاد مع الدعم الكامل الذي قدمه لإسرائيل من خلال خدمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤوليه، الذين أعربوا عن دعمهم الثابت للاحتلال.