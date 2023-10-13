نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

يستعرض صدى البلد سعر الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023 بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة في مصر وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

ونزل سعر طن الحديد حوالي 10 آلاف جنيه عند مستوى 33 ألف جنيه مقارنة بـ 43 ألف جنيه شهر مايو الماضي.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

الحديد

ويرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة 13 - 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق، واستقرار اسعار مواد البناء في مصر.

تراجع أسعار الحديد في مصر

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 43 ألف جنيه خلال شهر مايو الماضي.

سعر حديد عز اليوم

وشهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 11 ألف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر.

أسعار الحديد اليوم

سعر حديد المصريين 32,500 جنيه

سعر حديد بشاي 33,000 جنيه

سعر حديد العتال 32,800 جنيه

سعر حديد عطية 32,700 جنيه

سعر حديد سرحان 31,800 جنيه

سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه

سعر حديد الكومي 32,400 جنيه

سعر حديد المعادي 32,200 جنيه

سعر حديد العشري 32,500 جنيه

سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه

سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه

سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه

سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه

سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه

سعر حديد المدينة 32,900 جنيه

سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه

سعر حديد عنتر 31,600 جنيه

سعر حديد عز 33,500 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه

سعر طن الحديد الاستثماري

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 ألف جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت

سعر أسمنت الممتاز 2060 جنيه

سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه

سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه

سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيه

سعر أسمنت المسلح 1990 جنيه

أسمنت النصر 1970 جنيه

سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه

سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه

سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيه

سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه