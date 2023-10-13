فاروق جويدة: حياتى ضاقت عليا فى السنوات الأخيرة باختيارى

تحدث الشاعر الكبير فاروق جويدة، عن حياته قائلا:" ضاقت عليا فى السنوات الاخيرة باختيارى لأنى لا أحب مزاحمة الآخرين".



وأضاف فاروق جويدة، خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن الشاعر يحب الضوء والتحليق فى الأفق، وأنه يحاول التوائم مع أشياء كثيرة طرأت.

جمال عبد الناصر

وأشار فاروق جويدة، إلى ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يستطيع أن يطبق الديمقراطية بأرقى مستوياتها فى العالم العربى.

وأوضح الشاعر الكبير فاروق جويدة، انه وجيله أصيب بهزيمة نفسية آبان نكسة 1976، وعن القضية الفلسطينية قال فاروق جويدة، هناك انقسام فى الشارع العربى تجاهها وأنها لم تعد أولوية.