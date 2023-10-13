بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق.. تفاصيل

وجه هاني برزي، المرشح لانتخابات الزمالك المقبلة على مقعد العضوية فوق السن بالقائمة الموحدة، رسالة لجماهير الزمالك بشأن ملف تجديد احمد فتوح "



وقال هاني بيرزي فى تصريحات تلفزيونية "ملف فتوح من أول الملفات هو فريق الكرة التي سيفتحها المجلس فور فوزه بنتيجة الانتخابات، لست من هواة الشهرة والأهم اسعاد جماهير الزمالك"

وتضم القائمة كل امن حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكلا من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكلا من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.

ومن المقرر أن تقام انتخابات القلعة البيضاء خلال الشهر الجاري، خاصة يوم 20 أكتوبر 2023، لتحديد مصير مجلس الإدارة الجديد لقيادة نادي الزمالك.

