كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية ومباحثاته مع رئيس وزراء بريطانيا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، فضلا عن تلقيه اتصالًا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا بشأن الأوضاع في غزة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم /الجمعة/.



فتحت عنوان/ الرئيس السيسي خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية: مستعدون لتسخير كل قدراتنا وجهودنا للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين/، قالت صحيفة/الجمهورية/، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة بني الجانبين الفلسطينى والإسـرائـيـلـي، وبالتنسيق مـع كافة الأطـراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، مشددا على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي طالب في كلمة له خـلال حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورا للمسار التفاوضي، تجنبا لحرائق ستشتعل فلـن تتـرك قاصـيا أو دانيا إلا وأحرقته.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/السيسي بحث مع سوناك.. تطورات الأوضاع في غزة/، قالت صحيفة/الجمهورية/، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي إتصالا هاتفيا من ريشى سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة تناول التصعيد العسكرى فى قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر، وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح الرئيس السيسي تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون الانزلاق فى مسار دموى، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها.



وبالانتقال إلى صحيفة/الأهرام/ نجد أنها تقول تحت عنوان/ القاهرة تدعو العالـم إلى إغاثة غزة عبر مطار العريش/، دعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة فى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، تخفيفا عنه، واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلى العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولى، الذى تمَّ تحديده من قِبل السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وبحسب الصحيفة، فقد أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، أن معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطينى تعرضت للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلى المتكرر، ولكن هذا يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.



وفي شأن مختلف، وتحت عنوان/ الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفدا من نقابة المعلمين واتحادي الناشرين والصناعات/، قالت صحيفة/الأهرام/، أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى ومستشارها القانوني، أن هناك الكثير الذي يمكن أن نفعله لمعلمينا، من خلال حوار شامل يتم الاستماع فيه لمعلمي مصر وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية، مشيراً إلى أن ملف التعليم يعد أحد أهم ركائز الحملة ورؤية المرشح، معبراً عن تقديره لقيمة المعلم فى المساهمة فى نهضة الأمم، حيث إن التعليم قضية أمن قومي، وهي أساس البناء الصحيح لأي دولة.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الحملة الرسمية وفداً من نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، استقبلت وفداً من اتحاد الناشرين المصريين.

