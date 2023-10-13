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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورة جديدة للفنان تامر عاشور برفقة زوجته المذيعة نانسي نور، وذلك بعد أيام قليلة من زواجهما.

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فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا| تفاصيل إطلالتها

تألقت زوجة تامر عاشور في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون البرتقالي و الأزرق.

انتعلت نانسي نور حذاء باللون الأبيض مسطح، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر عاشور على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمال ملامحها.

زوجة تامر عاشور
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