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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا| تفاصيل إطلالتها

تامر عاشور و زوجته
تامر عاشور و زوجته

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا من حفل زفاف الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور،  وسط حضور العديد من مشاهير الوسط الفني و الأهل و الأصدقاء.

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تألقت نانسي نور زوجة تامر عاشور في زفافهما، بفستان طويل اتسم التصميم بالقماش المزين بالكامل بالتطريزات و الورد البارز، وقد حمل توقيع TAYA Couture.
تزينت زوجة تامر عاشور بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب رواد السوشيال ميديا.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة تامر عاشور على تسريحة شعر من أنامل المصفف ألفريد، ووضعت لها خبيرة التجميل نسمة منصور مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
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