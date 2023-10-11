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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة: فوائد مذهلة لتناول شوربة الكوارع.. الفاكهة المسموح بها لمرضى السكر.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار بفستانها في عقد قرانها

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

 

قدم الدكتور عبد الفتاح السباعى ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شوربة الكوارع.

 

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر حذاء ياسمين صبري الوردي يثير الجدل

 

 شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في أبو ظبي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

 

شاركت الفنانة إليسا متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في ابو ظبي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

 

بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

 

تصدر اسم الدكتور هاني الناظر تريند جوجل رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، وذلك بعدما وجه الدكتور محمد نجله الدكتور طلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمتابعيها بالدعاء لوالده لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

 

بفستان أسطوري.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار من حفل عقد قرانها

 

شارك الفنان تامر عاشور صورا له من عقد قرانه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وقد ظهرا بإطلالة متناغمة للغاية.

 

بعد فقدان الوزن.. رحاب الحمل تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة |صور

 

شاركت الفنانة رحاب الجمل، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها كشفت عن إنقاص وزنها.

 

نصائح ذهبية للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية.. 2 و3 الأبرز

 

تحدث النوبة القلبية عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب. 

 

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

 

يحدث مرض السكري عندما يعجز الجسم عن استهلاك لسكر الدم (الجلوكوز)، ويعتبر الجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

 

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

 

يحتاج مريض السكري إلى حمية غذائية صارمة ، للحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم، ويفرض هذا ضرورة اختيار وجبات الطعام حتى الفواكه بعناية، لتجنب المضاعفات الصحية المصاحبة للمرض.

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