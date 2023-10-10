الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

يحتاج مريض السكري إلى حمية غذائية صارمة ، للحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم، ويفرض هذا ضرورة اختيار وجبات الطعام حتى الفواكه بعناية، لتجنب المضاعفات الصحية المصاحبة للمرض.

وتحتوي معظم الفواكه على نسبة عالية من السكريات، لكن مريض السكري لا يستطيع الاستغناء عن الفواكه، نظراً لما توفره للجسم من عناصر غذائية يصعب تأمينها من مصادر أخرى.

ووفقا لموقع هيلثى اليك مجموعة من الفواكه التي يمكن لمريض السكري تناولها مع مراعاة عدم الاكثار منها…





1- التفاح





يساعد على إزالة السموم ويخفض الحاجة إلى الأنسولين.





2- الكمثرى





غنية بالفيتامينات التي تنظم مستوى السكر في الدم.





3- الكرز





يزيد الأنسولين بنسبة 50% ويكافح أمراض القلب.





4- البرقوق الأسود





يساعد في التحكم بتحول الكربوهيدرات إلى سكريات.





5- الجوافة





تخفف من فرط الشحوم والأعراض المرافقة للمرض.





6- الجريب فروت





غني بالألياف القابلة للذوبان مع مؤشر سكر منخفض.





7- الأفوكادو





يحسن مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية.





8- التوت بأنواعه





يؤثر على نسبة السكر والحساسية تجاه الأنسولين.





9- البرتقال





يساعد على إطلاق الجلوكوز ببطء في الدم.





10- الكيوي





غني بالألياف والماء وفقير بالكربوهيدرات.

والأفضل تناولها عندما يكون السكر معتدل بين الوجبات ولاتنسي شرب الماء بقدر كافي والمشيء يوميا٠٠