عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

صدى البلد

يحتاج مريض السكري إلى حمية غذائية صارمة ، للحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم، ويفرض هذا ضرورة اختيار وجبات الطعام حتى الفواكه بعناية، لتجنب المضاعفات الصحية المصاحبة للمرض.

وتحتوي معظم الفواكه على نسبة عالية من السكريات، لكن مريض السكري لا يستطيع الاستغناء عن الفواكه، نظراً لما توفره للجسم من عناصر غذائية يصعب تأمينها من مصادر أخرى.

ووفقا لموقع هيلثى اليك مجموعة من الفواكه التي يمكن لمريض السكري تناولها مع مراعاة عدم الاكثار منها…


 

1- التفاح


 

يساعد على إزالة السموم ويخفض الحاجة إلى الأنسولين.


 

2- الكمثرى


 

غنية بالفيتامينات التي تنظم مستوى السكر في الدم.


 

3- الكرز


 

يزيد الأنسولين بنسبة 50% ويكافح أمراض القلب.


 

4- البرقوق الأسود


 

يساعد في التحكم بتحول الكربوهيدرات إلى سكريات.


 

5- الجوافة


 

تخفف من فرط الشحوم والأعراض المرافقة للمرض.


 

6- الجريب فروت


 

غني بالألياف القابلة للذوبان مع مؤشر سكر منخفض.


 

7- الأفوكادو


 

يحسن مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية.


 

8- التوت بأنواعه


 

يؤثر على نسبة السكر والحساسية تجاه الأنسولين.


 

9- البرتقال


 

يساعد على إطلاق الجلوكوز ببطء في الدم.


 

10- الكيوي


 

غني بالألياف والماء وفقير بالكربوهيدرات.

والأفضل تناولها عندما يكون السكر معتدل بين الوجبات ولاتنسي شرب الماء بقدر كافي والمشيء يوميا٠٠

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

متى يتحقق وعد الله بالانتصار واسترجاع القدس؟ بشرة سارة من الشيخ الشعراوي

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

ترشيحاتنا

شاهد| كر وفر بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في بيت لحم

أبلغت المصري |ميدو يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجما الزمالك للفريق البورسعيدي

بعد اشتباكات عنيفة.. الجيش الإسرائيلي يعلن استشهاد 3 من المقاومة في عسقلان

الصحة الفلسطينية: استشهاد شخصين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أبو عبيدة.. الاحتلال يقصف منزل لسان المقاومة الشهير| فيديو

كيفية الحصول على قرض بنك ناصر لأصحاب المرتبات والمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فرصة للسلام أن يسود| سر تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة.. والموعد الجديد

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ