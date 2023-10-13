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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك 9 ملايين لاجئ من مختلف الدول في مصر، وذلك من أجل الأمن والأمان، ولكن الخطورة في قطاع غزة، تعني تصفية القضية الفلسطينية.

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وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بحفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب بالكامل، ولا بد للشعب الفلسطيني أن يكون صامدا على أرضه، وسنبذل أقصى جهد للتخفيف عنه.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نواجه تحديات كبيرة منذ عام 2011، مؤكدا أنه تتوالى الأزمات، ولكن عزاءنا أن الله سبحانه وتعاليى يسلم البلد دي من كل شر وسوء، وهناك فرق بين تكاليف حياة وإهدار حياة وخراب دول، ومصر ستظل باقية وصامدة قادرة.

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