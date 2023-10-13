برئاسة المري.. لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان تزور السعودية

استهل المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والوفد المرافق له زيارته للمملكة العربية السعودية بلقاء الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة

وأبدى المستشار جابر المري تقديره لجهود الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. تناولت النقاشات بين الطرفين موضوعين رئيسين، الأول متعلق بالجانب الإجرائي لمناقشة تقرير المملكة الدوري الأول أمام لجنة الميثاق خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2023، والثاني انصب على مجموعة شواغل لدى اللجنة متصلة بمضامين تقرير المملكة.

وأشاد رئيس لجنة الميثاق باختيار الدكتورة هلا لرئاسة الهيئة لجمعها للرؤية المنفتحة والطموحة بجانب حكمة التخطيط والتنفيذ، وهي أول سيدة تشغل هذا المنصب في المملكة.

واستمع وفد اللجنة لشروح وإيضاحات حول تقرير المملكة الدوري الأول خُصصت لها جلسة عُقدت يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 جمعت وفد لجنة الميثاق بممثلي لجنة كتابة التقارير.

كما التقت اللجنة بعدد من منظمات المجتمع المدني، تناول اللقاء من جانب عروض متعلقة بأنشطة المنظمات، ومن جانب آخر أوضحت لجنة الميثاق أهمية الدور الذي تلعبه تقارير الظل المقدمة من منظمات المجتمع المدني أمام الآليات الإقليمية والدولية.

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