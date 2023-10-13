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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة منتخب مصر للشباب في معسكر الإسماعيلية من 14 حتى 20 أكتوبر

منتخب الشباب
منتخب الشباب

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، قائمة اللاعبين للمعسكر الأول الذي يقام بالإسماعيلية خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجاري.

شهدت القائمة تواجد كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي آرسنال الانجليزي، بعدما نجحت الجهود التي بذلها الجهاز الفني لضمه لصفوف منتخب مصر للشباب ، ضمن خطة الجهاز للتنقيب عن أفضل العناصر المحلية والمحترفة ومزدوجي الجنسية لضمها لمنتخب مصر في هذه المرحلة السنية.

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وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالى :

 

في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم.

الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد.

الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب: وائل رياض مديرًا فنيًا، علاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.

منتخب مصر للشباب وائل رياض كامرون اسماعيل أرسنال عمرو خالد محمد سمير

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