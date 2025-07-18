جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من قوات الحوثي المتمركزة في اليمن.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال "فعل صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل عقب رصد صاروخ أطلق من ​اليمن​".

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم، إن جيش الاحتلال اعترض الصاروخ الذي أطلقته قوات الحوثي، في سماء إيلات.

يأتي ذلك في ظل التصعيد بين قوات الحوثي وجيش الاحتلال الإسرائيلي والذي تسبب في شن تل أبيب عدوانا على موانئ اليمن وتمركزات قوات الحوثي.

وتزعم قوات الحوثي أنها تشن هجمات على السفن المارة في البحر الأحمر نصرة لسكان غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتسبب العدوان الإسرائيلي في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب تدمير البنية التحتية لشتى مناطق القطاع.