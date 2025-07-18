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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحسين تصنيف مصر في إرشادات السفر الأمريكية والبريطانية يعكس ثقة دولية متزايدة

السفير تميم خلاف
السفير تميم خلاف
علي صالح

رحب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة تحسين مستوى ارشادات السفر الأمريكية لمصر لتصبح على المستوى الثانى، جنبا إلى جنب مع دول مثل فرنسا وألمانيا، مشيرا الى أنها تعد خطوة إيجابية لافتة.
 

كما رحب ايضا بالخطوة المماثلة التى اتخذتها الخارجية البريطانية بتحديث ارشادات السفر لمصر لتصبح فى المستوى الثانى ايضا، وإشارتها فى هذا السياق إلى زيارة ما يقرب من مليون بريطانى لمصر سنويا، فى انعكاس لمناخ الامن والاستقرار الذى تتمتع به مصر. 


 

وأكد المتحدث الرسمى أن التعديلات فى إرشادات السفر تأتى فى إطار اتصالات أجرتها وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج خلال الفترة الأخيرة مع دول عديدة، دعما لزيادة التدفق السياحى إلى مصر.

وتعكس هذه الخطوة اعترافًا دوليًا متزايدًا بالتحسن الملحوظ في الوضع الأمني والاستقرار الداخلي الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس بدوره على ثقة الدول الأجنبية في قدرة الدولة المصرية على تأمين مواطنيها والزائرين على حد سواء. كما يُعد هذا التطور دعمًا مباشرًا لقطاع السياحة، الذي يُعد من الركائز الحيوية للاقتصاد المصري، ويعزز من مكانة مصر كوجهة آمنة ومفضلة على خريطة السياحة العالمية.

ويُنتظر أن يسهم هذا التحول في توسيع نطاق الحجوزات السياحية لموسم 2025–2026، ويزيد من معدلات الإقبال على المدن السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، لاسيما في ظل تنامي الثقة العالمية في الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية المتبعة في البلاد. كما يعكس نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في التواصل الفعال مع الخارج، وتوظيف العلاقات الدولية لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز الاقتصاد.

وزارة الخارجية الولايات المتحدة تحسين مستوى ارشادات السفر الأمريكية فرنسا ألمانيا

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