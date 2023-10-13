"علم واتعلم" مبادرة جديدة للمكتب البابوي للمشروعات

أطلق المكتب البابوي للمشروعات مبادرة "علم و اتعلم" تحت رعاية و باشراف و توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني.

تهدف المبادرة إلى انتاج حقائب مدرسية مصنوعة بأيدي مجموعة من السيدات، ولا سيما الأرامل اللاتي يسعى المكتب على توفير فرص عمل لهن، بما يتيح مصدر للدخل لهؤلاء السيدات، وذلك في إطار جهود المكتب لتمكين المرأة.

وفي سياق هذا الهدف تم تدريب السيدات على مهارات الخياطة بعد توفير ماكينات الخياطة لهن، وهو ما أثمر انتاج آلاف من الحقائب المدرسية محلية الصنع عالية الجودة بايادي المرأة المصرية.

ومع بداية العام الدراسي الجديد تم اطلاق حملة "علم واتعلم" وتوزيع هذه الحقائب على الآلاف من تلاميذ المدارس الحكومية حول الجمهورية كدعم و مسانده من قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال المكتب البابوي للمشروعات في تعليم ابناء مصر.