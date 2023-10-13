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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كارنيهات أمنية مضروبة وشهادات مزيفة.. قرار جهات التحقيق ضد عصابة المزورين الأربعة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق إحالة المضبوطات ولوحات المرور المضبوطة مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في التزوير، لفحصها.
واستعجلت جهات التحقيق التحريات في الواقعة، والتي كشفت التحريات الأولية  أن المتهم الأول "مسجل جنائي"، كان بحوزته كارنيه أمني "مزور"، ومهمات أمنية ولوحة سيارة " مزورة"، بالإضافة إلى شهادة حصوله على ليسانس أيضا "مزورة"، وخلال مروره بكمين أمني ليلي تم كشفه.
تم القبض على المتهم واعترف على بقية أفراد العصابة، فاعترف بقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية لدى "مالك محل لكماليات السيارات" فتم القبض عليه، وبحوزته أدوات التصنيع، واعترف المتهم أيضا بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من شخصين بمحافظتى سوهاج ، وأسيوط.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة، وأصدرت قرارها المتقدم.

كارنيهات أمنية مضروبة عصابة المزورين الأربعة تشكيل عصابى التزوير كمين أمني ليلي

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