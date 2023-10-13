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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر.. انطلاق مسيرات مؤيدة للقضية الفلسطينية في شوارع الدوحة

صدى البلد

أنطلقت مظاهرات من ساحة جامع  الإمام محمد بن عبدالوهاب في عاصمة قطر الدوحة تضامناً مع أهالي غزة الذي يتعرضوا في كل يوم إلى أشد أنواع العنف والقسوة من الاحتلال الإسرائيلي الغادر.

 

وشارك فيها آلاف القطريين والمقيمين في قطر، عقب صلاة الجمعة، دعماً لغزة وأهلها في مواجهة العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الألاف يحتشدون في ساحة جامع الإمام وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ، كما رددوا شعارات منها "بالروح بالدم نفديك يالأقصى تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان الوحشي عليه.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، مع استمرار قصفها المكثف على مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن سقوط 1537 شهيدا ونحو 6612 جريحا في القطاع.

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