انطلاق حملات إنسانية بالغربية لدعم أهالي غزة | صور

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم انطلاق فعاليات حملات التبرع بالدم لأسر وعائلات عقب صلاة الجمعة سعيا في اعلان مؤسسات المجتمع المدني دعم وإنقاذ ضحايا غزه بدولة فلسطين والتي تتعرض لوابل من الاعتداءات المستمرة من جانب جنود احتلال الكيان الاسرائيلي طوال الأسبوع الماضي.

كما انتشرت سيارات التبرع بالدم لصالح ضحايا غزه أمام ميداني المحطة ومسجد الشامي بمركزي طنطا والمحلة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة سعيا في جمع أكبر حشد من المتبرعين بالدم ومشتقاته .

الجدير بالذكر أن لفيف من أعضاء وكوادر مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الداعمة للدولة المصرية سيشاركون في حملات التبرع بالدم استجابة لدعوات مؤسسات التحالف الوطني لدعم الدولة المصرية علي مستوي محافظات الجمهورية.

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