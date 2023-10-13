عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الصين لناشئي تنس الطاولة يصل القاهرة استعدادا لبطولة مصر الدولية

منتخب الصين
منتخب الصين

وصل اليوم منتخب الصين لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، إلى القاهرة  للمشاركة في معسكر الاتحاد الدولي المشارك به منتخب مصر ومنتخبات أفريقيا خلال الفترة من 14 الى 20 أكتوبر الجاري.


وتستضيف مصر منافسات بطولة مصر الدولية التى ستقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري  بمشاركة 23 دولة بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.


واستضافت مصر منافسات البطولة الأفريقية للطاولة البارالمبية  والتى أسفرت عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.


يذكر أن الجمعية العمومية لتنس الطاولة شهدت اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات عديدة وبطولات للمنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية، وتم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

منتخب الصين لتنس الطاولة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية لنظيره البريطاني: لابد من التوقف عن تجويع وتهجير سكان غزة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

ترشيحاتنا

بيان برلماني عاجل حول جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين

تصريح مستفز من الاتحاد الأوروبي: أهالي قطاع غزة يدفعون ثمن أخطاء «حماس»

أفضل دعاء يوم الجمعة .. ردد 50 دعوة لا ترد في ساعة الاستجابة

منطقة عسكرية مغلقة .. قرار عاجل من قوات الاحتلال بشأن الضفة الغربية

حماس تعلن موقفها من مخطط قوات الاحتلال تهجير سكان غزة إلى سيناء

حلقة النار تظهر في السماء .. تعرف على أماكن مشاهدة كسوف الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن دجاج

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ