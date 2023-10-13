إنشاء نادي شاطئي لاستقبال ذوي الهمم بدمياط الجديدة طوال العام

كشف المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تفاصيل إنشاء أول شاطئ متكامل لـ ذوى الهمم.

وأوضح محمد خلف الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، أن فكرة إنشاء الشاطئ جاءت بعد مؤتمر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ذوى الهمم.

إنشاء شاطئ لذوي الهمم بدمياط الجديدة

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم إنشاء الشاطئ خلال 3 أشهر فقط، بطول 9 كيلو متر.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه عباره عن نادٍ شاطئي مفتوح لاستقبال ذوى الهمم طوال العام.