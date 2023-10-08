عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير صندوق عطاء: تمويل 20 مشروعا لدعم ذوي الهمم.. تفاصيل

ذوي الهمم
ذوي الهمم

قالت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق "عطاء" لدعم ذوي الهمم، إنه تم إنشاء صندوق عطاء في عام 2020، وفكرته هو خلق أثر فعال في حياة الأشخاص ذوي الهمم.

 تم تمويل 20 مشروع لـ ذوي الهمم

وأضافت أميرة الرفاعي ، خلال لقائها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هدف صندوق "عطاء" هو تغير البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الهمم، مؤكدة أنه يجب خلق خدمات للأشخاص ذوي الهمم، و تهيئة البيئة المحيطة بهم لتصبح بيئة دامجة تمكنهم من الحصول على حقوقهم.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق "عطاء" لدعم ذوى الهمم إلى، أنه تم تمويل 20 مشروع لـ ذوي الهمم، لافته إلى أن صندوق "عطاء" يعمل من خلال الجمعيات الأهلية، و المؤسسات الحكومية.

 

ذوى الهمم صندوق عطاء أميرة الرفاعي خدمات الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ومصرع 2

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

إحنا مظلومين يا فندم .. إجابة صادمة فى قضية إنهاء حياة طبيب الساحل

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

دون تغيير في شدته.. إعصار كوينو يتوغل في الصين

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

لعشاق الفخامة.. أسعار 5 سيارات بـ 4 ملايين جنيه في مصر

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ومصرع 2

ارتباك واضح.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد أفراده عن طريق الخطأ

CNN: إسرائيل فشلت في التصدي لهجوم طوفان الأقصى .. والنتائج كارثية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

لاعب الزمالك يقبل قدم شيكابالا أمام الجمهور.. ما السبب وماذا قال؟

سلمى أبو ضيف تتخلى عن الشعر الأسود منذ ظهورها

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

فيديو

إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار في مباريات NBA بأبو ظبى.. فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ