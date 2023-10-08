مدير صندوق عطاء: تمويل 20 مشروعا لدعم ذوي الهمم.. تفاصيل

قالت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق "عطاء" لدعم ذوي الهمم، إنه تم إنشاء صندوق عطاء في عام 2020، وفكرته هو خلق أثر فعال في حياة الأشخاص ذوي الهمم.

تم تمويل 20 مشروع لـ ذوي الهمم

وأضافت أميرة الرفاعي ، خلال لقائها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هدف صندوق "عطاء" هو تغير البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الهمم، مؤكدة أنه يجب خلق خدمات للأشخاص ذوي الهمم، و تهيئة البيئة المحيطة بهم لتصبح بيئة دامجة تمكنهم من الحصول على حقوقهم.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق "عطاء" لدعم ذوى الهمم إلى، أنه تم تمويل 20 مشروع لـ ذوي الهمم، لافته إلى أن صندوق "عطاء" يعمل من خلال الجمعيات الأهلية، و المؤسسات الحكومية.