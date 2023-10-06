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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز تخاطب ذوي الهمم بالغردقة وسفاجا يواصل جلساته التأهيلية المجانية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر استمرار مركز تخاطب ذوي الهمم بالغردقة وسفاجا في تقديم جلساته التأهيلية والتخاطبية بشكل مستمر. تنظم المركز جلسات تخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي في مركز شباب سفاجا ومركز شباب الغردقة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووفقًا لتوجيهات نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وحسن خلف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

ويقدم المركز الخدمات التأهيلية للأطفال ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال جلسات تخاطب مجانية تشمل تقديم المشورة والتقييمات النفسية من قبل مختصين. تشمل الجلسات أيضًا علاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام، وتعزيز المهارات اللغوية والسمعية، وتنمية المهارات وتعديل السلوكيات.

وتُقدم الجلسات مجانًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، تحت إشراف محمد رمضان، منسق مكتب "قادرون باختلاف".

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