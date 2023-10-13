جمال شقرة: تصاعد الأحداث فى غزة يؤدي لحرب إقليمية وخيمة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، الضربة الخاطفة التي قامت بها حماس “طوفان الأقصى” سبب أزمة للشعب الإسرائيلي، وحال تصاعد الموقف في المنطقة فذلك سيؤدي لحرب إقليمية وخيمة.

وأضاف جمال شقرة، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”: القلق الذي يحدث في المنطقة سينتهي حينما تنتهي هيمنة الولايات المتحدة على العالم وظهور أقطاب جديدة.

المؤشرات السياسية

وأكد أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس أن المؤشرات السياسية تقول إن إيران ليس بعيدة عن ساحة ما يحدث في غزة، والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل ظاهري.

وأشار أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس إلى أن زحزحة الفلسطينيين إلى سيناء 1600 كم ليس في صالحهم.