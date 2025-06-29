خلال اجتماعه بمشايخ وعواقل البدو.. محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية سيادة القانون

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء علي اهمية الالتزام بالقانون وتقنين الاوضاع علاوة على الاستفادة من قانون التصالح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بمشايخ و عواقل بدو جنوب سيناء بمدينة رأس سدر

و وجه التهنئة لمشايخ و عواقل البدو وكل أهالي جنوب سيناء بذكرى ثورة 30 يونيو

واستهل المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر و للرئيس عبد الفتاح السيسي، و رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمهما المستمر لأهالي سيناء وحرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار في جميع ربوع المحافظة.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين المحافظ والحضور تناول عدداً من القضايا والمطالب الجماهيرية، أبرزها تقنين أوضاع الأراضي للشباب وحل مشكلات المرافق والخدمات الأساسية و دعم المشروعات التنموية الصغيرة توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء القبائل وفي هذا السياق وأكد المحافظ أهمية الاستفادة من قانون التصالح وتقنين الأوضاع،

مشيرًا إلى أنه يُعد فرصة حقيقية لتسوية الكثير من الحالات المخالفة بشكل قانوني ورسمي، مما يسهم في حماية الممتلكات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما دعا المواطنين إلى الإسراع في التقدّم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للإجراءات المُعلنة، مشددًا على أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم الدعم الفني المطلوب في هذا الشأن.

وطالب المحافظ كل من لديه شكوى أو مطلب محدد بضرورة تسجيلها رسميًا لدى الجهات المختصة، لتسهيل دراستها بدقة، ومعرفة أبعادها، والعمل على حلّها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعالة وفق الأطر القانونية.

و شدد المحافظ على أهمية استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء بحق الحالات المخالفة، والتي تشمل أنشطة غير مرخصة أو مشروعات قائمة دون تعاقد قانوني، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي أو العشوائية، في إطار جهودها الحثيثة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.

وقام المشايخ والعواقل باهداء المحافظ كتاب الله نسخة من القرآن الكريم و الزي الرسمي للبدو "عباءة "