خلاف على أرض ينهي حياة شخصين ويتسبب في إصابة 3 آخرين في المراغة بسوهاج.. والأمن يتدخل

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عائلية عنيفة بين طرفين من ذات الناحية، استخدمت فيها الأسلحة النارية.

وأسفرت عن مقتل اثنين من أسرة واحدة وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم مصاب بإصابة خطيرة يُشتبه في وجود نزيف داخلي بالمخ.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة بين طرفين ووجود متوفيين ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول كمال ع. م. ع 62 عامًا بالمعاش، مصابًا برش خرطوش في الوجه والرقبة، وتوفي عقب وصوله لمستشفى المراغة المركزي".

ونجل شقيقته علاء م. م. أ 25 عامًا عامل، مصابًا برش خرطوش في الصدر والوجه والرقبة، وتوفي كذلك عقب وصوله للمستشفى- شقيق الأول هاني 52 عامًا عامل، مصابًا برش خرطوش في القدم اليمنى، وتم نقله للعلاج".

الطرف الثاني:" عبد الرحمن أ. ح. س 67 عامًا مزارع، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ- نجله محمد 38 عامًا عامل، مصابًا بجرح بفروة الرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى خاص بالمراغة- زوجة الأول آمال أ. ع. م 55 عامًا ربة منزل".

وتبين من التحريات أن الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، حيث قام محمد عبد الرحمن (الطرف الثاني) باستخدام سلاح ناري – تم ضبطه بحوزته – وأطلق أعيرة نارية أصابت الطرف الأول، ما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة ثالث، بينما تم ضبط عصا "شوم" بحوزة أحد أفراد الطرف الأول.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات عائلية نشبت بين الطرفين على خلفية شراء قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.