تنفيذًا لقرارات غلق المحال.. السكرتير العام المساعد يتابع ميدانيًا الالتزام بمواعيد الغلق في مدينة إهناسيا

في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة ميدانية مسائية لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية بمدينة إهناسيا.

ورافقه خلال الجولة العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وعدد من التنفيذيين ومسؤولي الوحدة المحلية، حيث شملت الجولة عددًا من الشوارع الحيوية والمناطق التجارية داخل المدينة.

وأكد السكرتير العام المساعد على أهمية الاستمرار في الحملات الميدانية للتأكد من الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، وعدم التهاون في تطبيق القانون، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجّه السكرتير العام المساعد بتكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضبط الحركة العامة بالشارع والحفاظ على النظام العام وراحة المواطنين.

من جانبه، أوضح العميد أحمد علاء أن رئاسة المركز تنفذ حملات دورية يوميًا لمتابعة مدى التزام المحال والمنشآت، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط والالتزام بالقرارات المنظمة، خاصة مع زيادة النشاط التجاري في موسم الصيف.