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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بهاء توفيق نقيبًا لأطباء الغربية للمرة الثانية

نقيب أطباء الغربية
نقيب أطباء الغربية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي سباق انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية منذ قليل فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء بإجمالي اصوات تصل إلي 640 صوت للمرة الثانية علي حساب دكتور نبيل الشيخ الذي حصل علي 444 صوت .

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كما أسفرت النتيجة عن فوز الدكتور أحمد عبد المعطي السمنودي بعضوية تحت السن وأغلبية قائمة تيار المستقبل بعضوية مجلس الإدارة تحت وفوق السن .


وكانت  نقابة الأطباء بمدينة طنطا شهدت  انطلاق فعاليات سباق انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي أجريت فعالياتها تحت إشراف قضائي كامل وسط مشاركة الآلاف من الأطباء بمستشفيات الصحة وجامعة طنطا .

 

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كما اشتعل سباق المنافسه علي مقعد نقيب اطباء الغربية بين كل من ا.د نبيل الشيخ استاذ جامعة طنطا والامين عام النقابة سابقا من جهه والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء الحالي تزامنا مع حشد كلا الطرفين أنصاره ومؤيديه .

 

الجدير بالذكر انطلاق مراحل التصويت بالكامل بداية من الساعة 9 صباحا حتي 4 عصرا بينما خصصت اتوبيسات لنقل الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية من أمام مستشفيات العامة والمركزية بمختلف قري ومراكز المحافظة.

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