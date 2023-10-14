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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: إسرائيل ورم خبيث تم زرعه في المنطقة العربية

إسرائيل
إسرائيل

قال محمد باغة، الخبير الاقتصادي، إن العالم يمر بفترة عصيبة للغاية في السنوات الماضية، وبعد الأزمة الفلسطينية أسعار عير مسبوقة في أسعار النفط، وتراجعات كبرى في النمو العالمي بسبب التوترات والخوف مما يحدث في الوقت الحالي. 

خبير اقتصادي يتحدث عن الأزمة الفلسطينية 

وأضاف "باغة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن العالم إذا لم يتكاتف من أجل حل القضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا، اليوم نتحدث عن شباب فلسطيني كان منذ سنوات قليلة أطفال الحجارة، هذا الشاب اليوم لديه الحمية للدفاع عن أرضه في مقابل هجمات إسرائيلية شديدة عليهم، ومن الممكن أن تدخل تلك الهجمات لمسارات أخرى. 

وتابع، أن ما يحدث في فلسطين سيؤثر بشكل كبير على النمو العالمي، "كل اما العالم يهدى ويستقر للأسف تطلع قوى إقليمية تعمل على تراجع الاستقرار، وتراجع الهدوء في هذا العالم، والدول دي هستتفيد من إيه، إنها هتكون بعيدة عن مناطق التوتر، وبالتالي لديها فرصة لزيادة معدلات النمو على حساب الدول الأخرى". 

واستكمل، أن القوى الكبرى في العالم فضلا عن الأذرع الشيطانية التي تحركها القوى الكبرى مثل إسرائيل التي تعد ورم خبيث متواجد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام. 

العالم الأزمة الفلسطينية خبير اقتصادى برنامج التاسعة قناة الأولى

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