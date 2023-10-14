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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللفت والسبانخ.. فوائد صحية واحذر من تناولهما في هذه الحالة

اللفت والسبانخ: فوائد
اللفت والسبانخ: فوائد صحية ولكن احذر من تناولهما في هذه الحا

اللفت والسبانخ هما طعامان صحيان ومغذيان يحتويان على العديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يجب أن تتخذ فيها الحيطة عند تناولهما. دعنا نلقي نظرة على الفوائد الصحية لكل منهما والحالات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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اللفت:
- يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في الهضم والشعور بالشبع.
- يحتوي على فيتامين C والبوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب.

- قليل السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في خفض الوزن.

مع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
- اللفت يحتوي على نسبة عالية من الأكاليل الثيوسيانيات التي يمكن أن تتداخل مع عمل بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للتخثر. إذا كنت تتناول أدوية مثل الوارفارين، فقد تحتاج إلى تقييم طبي لمعرفة كمية اللفت المسموح بها في نظامك الغذائي.

السبانخ:
- يحتوي على فوائد صحية عديدة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وفيتامين K والحديد والكالسيوم.

- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

مع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
- السبانخ يحتوي على نسبة عالية من الأكاليل الأوكسالات التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص الكالسيوم وتزيد من خطر تكون الحصى الكلوية في بعض الحالات. إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو تشكل الحصى الكلوية، فقد يكون من الحكمة تقليل استهلاك السبانخ.

من الجيد أن تتضمن اللفت والسبانخ في نظامك الغذائي العام، ولكن إذا كنت تعاني من حالات صحية محددة مثل الاضطرابات النزفية أو مشاكل الكلى، قد تحتاج إلى استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد كمية وتردد تناولهما المناسب لحالتك الصحية.

 

اللفت السبانخ

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