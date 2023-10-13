التحالف الوطني: الوضع كارثي في فلسطين ومصر تحاول حل الأزمة

قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مصر دائما هي الكبيرة وهي صوت العقل، وجميع الاتصالات من العالم كله تتم في مصر، من أجل حل هذه المشكلة الكبرى التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين.

التحالف الوطني يتحدث عن فلسطين

وأضاف "سيف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن كافة محافظات مصر والأهالي ينزلون بكثافة شديدة من أجل التبرع بالدم، كما نجحت بعض مؤسسات التحالف في تجميع مواد غذائية وطبية نتيجة الحرب في فلسطين، ونقص شديد في المستحضرات الطبية ومن المعونات هناك، إذ أن فلسطين تحتاج معونات كثيرة من أجل تكفية الأسر المتواجدة نتيجة الحرب عليهم.

وتابع عضو التحالف الوطني، أن الوضع في فلسطين وضع كارثي، إذ يوجد نقص في الأطقم الطبية، ونقص في البنية التحتية، ونقص في المواد الغذائية، ونقص في العلاج والأدوية، وكذلك ذلك في احتياجه، والجميع في انتظار الممرات الآمنة لعبور تلك المعدات للأهالي في فلسطين.