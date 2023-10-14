2650 جنيه | الذهب يواصل الصعود اليوم السبت 14-10-2023

أسعار الذهب اليوم السبت 14-10-2023 تسجل ارتفاع بقيمة 120 جنيه مقابل السبت الماضي ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مسجلا 2340 جنيه مقابل 2240 جنيه.
سعر الذهب اليوم السبت 14-10-2023
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,651 شراء 2,674
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,430 شراء 2,454
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,989 شراء 2006
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2320 شراء 2,340
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-10-2023
بيع 18,560 شراء 18,720
يعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 14-10-2023 وفقا للموقع الرسمي لأسعار الذهب Egypt gold price كالتالي:
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,651 شراء 2,674
|عيار 22
|بيع 2,430 شراء 2,451
|عيار 21
|بيع 2,320 شراء 2,340
|عيار 18
|بيع 1,989 شراء 2,006
|عيار 14
|بيع 1,547 شراء 1,560
|عيار 12
|بيع 1,326 شراء 1,337
|الاونصة
|بيع 82,459 شراء 83,170
|الجنيه الذهب
|بيع 18,560 شراء 18,720
|الكيلو
|بيع 2,651,429 شراء 2,674,286
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-10-2023
أسعار أعيرة الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية يستعرضها صدى البلد مقابل الريال السعودي خلال السطور التالية:
سعر جرام الذهب عيار 24
225.39 ريال $60.10
سعر جرام الذهب عيار 22
206.61 ريال $55.09
سعر جرام الذهب عيار 18
169.04 ريال $45.08
سعر جرام الذهب عيار 21
197.22 ريال $52.59
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-10-2023
1,578 ريال $420.73
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|225.39 ريال
|$60.10
|سعر الذهب عيار 22
|206.61 ريال
|$55.09
|اسعار الذهب عيار 21
|197.22 ريال
|$52.59
|اسعار الذهب عيار 18
|169.04 ريال
|$45.08
|سعر الذهب عيار 14
|131.48 ريال
|$35.06
|سعر الذهب عيار 12
|112.69 ريال
|$30.05
|اسعار أوقية الذهب
|7,010 ريال
|$1,869
|اسعار جنيه الذهب
|1,578 ريال
|$420.73
|اسعار كيلو الذهب
|225,386 ريال
|$60,103
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.