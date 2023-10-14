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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري عمارة: الجنود تركوا القوارب من فرحتهم وعبروا فى حرب أكتوبر.. فيديو

يسري عمارة
يسري عمارة

 حكى العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، لحظات فرح الجنود المصررين بعد العبور في 73، قائلًا:" الجنود المخصصين للقوارب من فرحتهم سابوا القوارب وجريوا مع زملائهم وقت العبور".

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وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":" الجنود لما سابوا القواربو جربوا وقت العبور في الموجة الاولي، المد والجذر في قناة السوس حرك القوارب".


وتابع:" فنزل وقتها العقيد محمد حمدي الحديدى، لقي لانش مدني بيجري عايز يدخل الاسماعيلية، خد اللانش وجمع بعض القوارب، وتم فرد كوبري المشاة عشان نمر من عليه".

 

وواصل:" كوبري المشأة في أكتوبر، كان اعجاز من عند الله والحمدلله انه مكنش فيه خسائر"، متابعًا:" الكوبري كان منُفذ بشكل نضيف ويتحرك بسرعة من الجانبين بس كبيرة واحنا كنا حوالي 600 واحد هيعدوا الكوبري وكان مع مجموعتي في العبور 4 مدافع وزن المدفع 82 كيلوجراما و6 مدافع وزن الواحد 305 كليو جرامات، وللاسف خسرنا جندي إشارة وقت العبور".

يسري عمارة حرب اكتوبر

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