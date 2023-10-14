عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 28 طن نفايات إلكترونية خطرة داخل مصنع بالقليوبية

النفايات
النفايات

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإعادة تدوير ومعالجة النفايات الإلكترونية الخطرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية تمهيداً لطرحها بالأسواق وبيعها لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزن المشار إليهما وضُبط بداخلهما (28 طن نفايات إلكترونية خطرة "قديمة متهالكة" مختلفة الأنواع والأحجام يتم تدويرها بطريقة غير أمنة بالمخالفة للقانون لإستخلاص المعادن - 3,6 طن منتج نهائى معبأ داخل شكائر "معد للبيع" - 1,7 طن مواد كيماوية سائلة تستخدم فـى عملية فصل المواد للنفايات لإستخلاص المعادن من البلاستيك - خط إنتاج كامل لإعادة التدوير والمعالجة).. وكذا ضبط (مدير المصنع ، رئيس عمال - محاسب بحوزته مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم" - جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية) .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتجميع النفايات الإلكترونية بقصد إعادة تدويرها على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة البيئة الامن العام الخانكة الغش التجاري النفايات الالكترونية مواد كيماوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

ترشيحاتنا

مطار العريش يستقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات لأهالى غزة

أجهش باكيًا.. مشهد مؤثر لمذيع الغد بسبب اعتداء إسرائيل على أطفال غزة|فيديو

أمريكا تبلغ رعاياها من أصل فلسطيني بفتح معبر رفح اليوم للمغادرة إلى مصر

كل الاحتمالات واردة بسبب الحرب في غزة.. رسائل قوبة من إيران لـ أمريكا

تخفيضات 25%.. انطلاق تطبيق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية اليوم

حادث هز قلوب الجميع.. تفاصيل مأساوية في انقلاب أتوبيس سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

فى ذكري وفاته.. سر رفض محمود ياسين ترشيح شهيرة لأعماله وحقيقة اصابته بالزهايمر

إعلان لعجوز مع بيتزا.. يورط مطعماً ويثير جدل رواد السوشيال ميديا

سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

فيديو

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ