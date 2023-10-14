بمناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر.. افتتاح 17 مسجدا بمدن وقرى سيناء

قال فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن افتتاح مسجد الصفا، بمدينة بئر العبد، يأتى ضمن ( 17 ) مسجدًا يتم افتتاحها عن طريق وزارة الأوقاف بمدن وقرى سيناء هذا العام ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد و ( 4 ) مساجد أعمال صيانة وتطوير ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 2023/1/7 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطوير.



وأشار مهندس هشام الكاشف مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف شمال سيناء إلى أنّ مسجد الصفا تم بناؤه بتكلفة ( ٦ مليون) جنيه، ويتكون من الاتي:

صحن مسجد بمساحة ٦٠٠ م٢ ، ودورات المياه والميضة بمساحة ٦٠ م٢، ومصلي سيدات بمساحة ١١٥ م٢، وسكن أمام وعدد ٢مكتب تحفيظ القرآن الكريم ، دار مناسبات بمساحة ٣٥٠ م٢ ، ومركز طبي بمساحة ٣٥٠ م٢.



مسجد الصفا:

وقد افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الجمعة، مسجد الصفا بحى العمائر بمدينة بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة.

حضر الافتتاح فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة أوقاف بئر العبد، وفى حضور اللواء محمد بهجت، رئيس مدينة بئر العبد وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، وعواقل ومشايخ بئر العبد.

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