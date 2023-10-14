دعاء يوم السبت.. ردده الآن واجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة والأمنيات المستحيلة

نشهد الآن بداية أسبوع جديد ، وهو ما يعني فرصة جديدة لفتح بوابات الخير والرزق من خلال دعاء يوم السبت ، الذي أشرقت شمسه منذ دقائق قليلة، ومعه حان موعدنا من الفرج والسعادة والتي يعد دعاء يوم السبت هو مفتاحها، فكما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضرورة فتح صفحة جديدة مع الله تعالى في كل وقت وحين ، واغتنام كل البدايات وأوقات الاستجابة ، ومن ثم يأتي دعاء يوم السبت كأحد البدايات التي من شأنها أن تغير حياته بهذا الأسبوع الذي بدأ للتو.

دعاء يوم السبت

اللهم كما أن اليوم السبت بداية أسبوع جديد لنا اجعله بداية أجمل أقدارنا . اللهم أيقظنا على رزق لم نتوقعه وعلى خبر لم نفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننا أنها مستحيلة. يارب يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع بيننا وبين سعادتنا وتوفيقنا وأرتياحنا واطمئننا. اللهم إنا نعوذ بك من كل عين حاسدة قاطعة للرزق ، ونعوذ بك من ناس لاتخاف من ظلم الآخرين ،اللهم أنا نسألك أن تبعدهم عنا وان تيسر أمورنا. أصبحنا بعزتك وجلالك وعلى كل خير وعلى كل فرج، يارب أنت ثقتنا ورجائنا. اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين. اللهم اقسم لي في هذا اليوم خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت . اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان. يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير. اللهم امسح بحنانك أوجاعنا ، اللهم اخرجنا من الضيق إلى السعة ، ومن الظلمة إلى النور. اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين. اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.

دعاء اليوم السبت