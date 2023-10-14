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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية لتطهير الجهاز الهضمي بشكل دوري

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

نشرت  هيئة الدواء المصرية ، مجموعة المعلومات الهامة وتصحيح لعدد من المفاهيم  الطبية المغلوطة عن استخدام المضادات الحيوية في بعض الحالات المرضية .

وقالت هيئة الدواء المصرية  إن هناك البعض يعتقد أنه يمكن استخدام المضاد الحيوي بشكل روتيني لتطهير الجهاز الهضمي بشكل دوري.​

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 وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة، وأبرزها:​

-مقاومة الميكروبات ​

-التأثير السلبي على البكتيريا المفيدة.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة. ​

الدواء ضرورة عدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

وتؤكد هيئة الدواء ضرورة عدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها، وطرق تناولها وطريقة حفظها، مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسنت الحالة قبل انتهاء المدة المحددة. ​

منشور
الدواء المعلومات المفاهيم المضادات الحيوية الحالات المرضية

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