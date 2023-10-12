هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن استخدام المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

لذا تنصح هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقه الاستخدام؛ حيث أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي.