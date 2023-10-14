تقلوا الملابس.. تعرف على أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار في بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يحدث فيه تقلبات جوية سريعة وحادة واحتمالية فرص سقوط الأمطار تكون أكبر.

على السواحل الشمالية

وأكدت، غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن جميع أنحاء الجمهورية تشهد منخفض جوي يوجد بطبقات الجو العليا منا يزيد من فرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع اليوم أن تشهد المناطق الساحلية أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط محافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما تمتد أمطار خفيفة المناطق الداخلية.

تشهد القاهرة اليوم وغذا سقوط أمطار متوسطة الحدة

واردفت: من المتوقع ان تشهد القاهرة سقوط الأمطار، وسوف تستمر الأمطار لغد يوم الأحد، ناصحة بعدم تخفيف الملابس عند الخروج من المنزل.

وتابعت: ومن المتوقع ان تشهد محافظات الجمهورية انخفاض في قيم درجات الحرارة، وتسجل القاهرة الكبري ٢٩ درجة مئوية ومع نهاية الأسبوع تصل ل ٢٨ درجة مئوية، لافتة إلى أن فترة الليل والصباح الباكر تكون اجواء شديدة البرودة نظرا لانخفاض درجات الحرارة الي ٢٠ درجة مئوية.