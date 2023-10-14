عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلوا الملابس.. تعرف على أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار في بعض المحافظات

أحتمالية سقوط أمطار
أحتمالية سقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يحدث فيه تقلبات جوية سريعة وحادة واحتمالية فرص سقوط الأمطار تكون أكبر.

على السواحل الشمالية

وأكدت، غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن جميع أنحاء الجمهورية تشهد منخفض جوي يوجد بطبقات الجو العليا منا يزيد من فرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع اليوم أن تشهد المناطق الساحلية أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط محافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما تمتد أمطار خفيفة المناطق الداخلية.

تشهد القاهرة اليوم وغذا سقوط أمطار متوسطة الحدة

واردفت: من المتوقع ان تشهد القاهرة سقوط الأمطار، وسوف تستمر الأمطار لغد يوم  الأحد، ناصحة بعدم تخفيف الملابس عند الخروج من المنزل.

وتابعت: ومن المتوقع ان تشهد محافظات الجمهورية انخفاض في قيم درجات الحرارة، وتسجل القاهرة الكبري ٢٩ درجة مئوية ومع نهاية الأسبوع تصل ل ٢٨ درجة مئوية، لافتة إلى أن فترة الليل والصباح الباكر تكون اجواء شديدة البرودة نظرا لانخفاض درجات الحرارة الي ٢٠ درجة مئوية.

سقوط الأمطار فصل الخريف منخفض جوى القاهرة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

ترشيحاتنا

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية.. تفاصيل

طوفان الأقصي.. إسرائيل: مصرع 1400 شخص وإصابة الآلاف في هجوم المقاومة الفلسطينية

مفاجأة.. وكالة رويترز لم تتهم إسرائيل بقتل الصحفي عصام عبدالله حتى الآن

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

رئيس الوزراء يتفقد عدد من مشروعات بورسعيد الصناعية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عاد فيروس كورونا.. 10 تطورات حديثة يجب معرفتها

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

فيديو

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ