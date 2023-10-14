عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انتهاء مولد السيد البدوي.. محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بطنطا |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

 جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع طنطا عقب الانتهاء من الاحتفال بمولد السيد البدوي.

txt

رئيس جامعة طنطا يؤكد أهمية مراكز التطوير المهني في تنمية مهارات الطلاب

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي وشوارع (عمر سعفان، السكة الجديدة سكة سيجر، الصاري الأحمدي بسيجر ) للاطمئنان على نظافة وخلو الشوارع من الإشغالات لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية الشكر لأصحاب المحالّ التجارية بمحيط مسجد السيد البدوي لالتزامهم بالتوجيهات ومشاركتهم لخروج الاحتفال بالمولد بالشكل الحضاري واللائق .

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية .. شاهد

وأكد محافظ الغربية أن الاحتفال بمولد السيد البدوي اكتسب طابعا خاصا هذا العام بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات واستعدت له جميع الأجهزة بالمحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم وخروج الاحتفالية بالشكل اللائق.

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم إلى 14 فلسطينيا


جدير بالذكر أن آلاف المواطنين توافدوا على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا، واتخذت محافظة الغربية جميع الاجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

IMG-20231014-WA0014
IMG-20231014-WA0014
IMG-20231014-WA0013
IMG-20231014-WA0013
IMG-20231014-WA0015
IMG-20231014-WA0015
IMG-20231014-WA0012
IMG-20231014-WA0012
أعمال النظافة ورفع الإشغالات إعاقة الحركة المرورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشوارع والميادين الشكل الحضاري السيد البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية .. شاهد

ترشيحاتنا

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون أسرونا بدون بناطيل

تفاصيل الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة لإخراج الأمريكيين من غزة

مسئول أمريكي: اتفقنا مع مصر على السماح لمواطنينا بمغادرة غزة عبر معبر رفح

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد الوتر .. الإفتاء تجيب

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

بالزي الفلسطيني.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ